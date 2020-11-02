По факту взрыва на «Октябрьском рынке» в Коврове возбуждено уголовное дело – по статье “Покушение на убийство общеопасным способом”. ЧП произошло в воскресенье между 10 и 11

По факту взрыва на «Октябрьском рынке» в Коврове возбуждено уголовное дело – по статье “Покушение на убийство общеопасным способом”. ЧП произошло в воскресенье между 10 и 11 часами утра. 43-летний житель Коврова пришёл выяснять отношения со своей знакомой. Конфликт возник на почве ревности. При подозреваемом была граната. Владелец одной из секций, что называется, решил