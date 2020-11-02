Председатель Правительства РФ подписал Постановление о создании Особой экономической зоны.

Во Владимирской области в Ковровском районе откроют Особую экономическую зону(ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Доброград-1». Об этом сообщает правительство Российской Федерации.Премьер Михаил Мишустин подписал Постановление о создании ОЭЗ. На её территории планируют разместить мебельные, текстильные предприятия, завод машиностроения и по изготовлению пенополиуретана. На выходе – 500 рабочих мест и 2,6 млрд инвестиций.«Экономическая зона даёт преимущества в виде снижения административных барьеров и арендных платежей, налоговые льготы, таможенные преференции», -Добавим, что эту новость глава региона Владимир Сипягин в своих аккаунтах в соцсетях назвал «общей победой».