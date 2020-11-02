Об этом с Виталием Мутко сегодня договорился глава региона.

После вступления в должность губернатора глава региона обещал владимирцам инициировать строительство многофункционального спортивного комплекса с трибунами на 3500 мест.«Об этом много лет просили и наши спортсмены, среди которых чемпионы олимпиад, мира и Европы, и их многочисленные болельщики», - написал в своих соцсетях губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.Сегодня в ходе ВКС-совещания между Владимиром Владимировичем и генеральным директором института развития «ДОМ.РФ» Виталием Мутко достигнута договорённость о передаче земли, находящейся на балансе ведомства под строительство указанного объекта.Участок площадью 12 га расположен на пересечении улицы Мира и проспекта Строителей.«Я хочу в очередной раз поблагодарить Виталия Леонидовича Мутко за его содействие в реализации этой инициативы. Его поддержка очень много значит для успеха нашего масштабного начинания», - отметил губернатор.Следующим шагом к его воплощению должна стать разработка мэрией Владимира техзадания к проекту планировки передаваемого под застройку участка. Отмечается, что представители горадминистрации проигнорировали совещание.«До сих пор передача участка не происходила только из-за того, что они возражали против одного из условий сделки - использования части площади для строительства жилья», - пишет Владимир Сипягин.«ДОМ.РФ» пошёл региону навстречу и передаст участок без дополнительных обязательств со стороны областного центра.