50% средств на приведение инфраструктуры в порядок собирают жители региона.

Порядка 8 млн 826 рублей из областного бюджета получили населённые пункты региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.В Белом доме отмечают, что средства направлены на проекты, способствующие развитию гражданского общества через добровольные пожертвования. Речь идёт о развитии инфраструктуры в 32 муниципалитетах, где половину денег собрали сами жители.Поддержка распределена следующим образом:– Александрову – 500 000 рублей на благоустройство кладбища;– Струнино – 199 600 на ремонт дороги;– Вязникам – 30 000 на благоустройство кладбища в деревне Пески;– Денисовскому сельскому поселению Гороховецкого района – 98 800 на приведение в порядок детской площадки в посёлке Чулково, а также на проезжую часть в деревне Красково;– Куприяновскому сельскому поселению Гороховецкого района – в размере 802 000 на мощение земельного участка, предназначенного для прохода и проезда по нему.– Фоминскому сельскому поселению Гороховецкого района 480 000 – на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревне Починки и селе Фоминки;– Гусь-Хрустальному району 500 000 – на ремонт водопроводной сети в деревне Вашутино, организацию газоснабжения в посёлке Анопино;– посёлку Анопино Гусь-Хрустального района 7 000 на приобретение музыкального оборудования в Дом культуры;– посёлку Золотково Гусь-Хрустального района – 132 50 на благоустройство кладбища;– Демидовскому сельскому поселению Гусь-Хрустального района –16 700 рублей на ремонт колодца в деревне Рязаново;– Краснооктябрьскому сельскому поселению Гусь-Хрустального района – 43 000 на строительство в деревне Окатово памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне;– Камешковскому району – 2 414 000 на организацию газоснабжения в деревнях Абросимово, Шухурдино, Истомино, Городок и селе Лаптево;– Брызгаловскому сельскому поселению Камешковского района – 53 000 на ремонт колодца в посёлке имени Кирова, установку контейнерных площадок и информационных стендов в деревне Приволье;– Клязьминскому сельскому поселению Ковровского района – 379 896 на строительство и благоустройство в деревнях Кувезино и Старая памятников воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, приобретение детской площадки для села Санниково, благоустройство зелёных насаждений в деревне Скоморохово;– Малыгинскому сельскому поселению Ковровского района – 200 000 на приобретение игрового комплекса для детской площадки в посёлке Гигант;– Новосельскому сельскому поселению Ковровского района –153 000 на приобретение детских площадок в деревню Погост и село Троицко-Никольское;– городу Кольчугино – 48 500 на благоустройство детской площадки в деревне Марьино;– Меленковскому району - 1 173 282 на организацию газоснабжения в деревне Славцево;– Бутылицкому сельскому поселению Меленковского района – 14 500 на благоустройство зелёных насаждений в селе Бутылицы и деревне Злобино;– Даниловскому сельскому поселению Меленковского района – 29 100 на ремонт в селе Приклон памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне;– Денятинскому сельскому поселению Меленковского района – 10 670 на мощение проезжей части в деревне Бойцово;– Илькинскому сельскому поселению Меленковского района – 77 700 на приобретение детской площадки в село Илькино;– Ляховскому сельскому поселению Меленковского района –7 520 на уличное освещение в селе Ляхи, благоустройство колодца в деревне Венедеевка;– Нагорному сельскому поселению Петушинского района – в размере 178 000 на ремонт пешеходной дорожки в деревне Иваново, обустройство контейнерных площадок в посёлке Нагорный, благоустройство зелёных насаждений в деревнях Марочково, Емельянцево и Новое Перепечино, уличное освещение в деревнях Лакиброво, Желудьево, Воскресенье и Плотавцево;– Волосатовскому сельскому поселению Селивановского района – 750 000 на мощение земельного участка, предназначенного для проезда, в посёлке Новый Быт;– Малышевскому сельскому поселению Селивановского района – в размере 100 000 на благоустройство хоккейной коробки в селе Драчево;– Собинскому району – 9 000 на ремонт дороги в деревне Брод;– Рождественскому сельскому поселению Собинского района – 77 600 на установку контейнерных площадок в селе Рождествено, благоустройство зелёных насаждений в селе Алепино;– Черкутинскому сельскому поселению Собинского района – 18 000 на мощение части земельного участка, предназначенного для прохода и проезда по нему, в деревне Волково;– Суздальскому району – в размере 93 000 на ремонт автомобильной дороги в селе Ляховицы;– Новоалександровскому сельскому поселению Суздальского района – 201 000 на установку мемориала памяти и скорби в селе Кутуково, благоустройство родника в деревне Сущево, уличное освещение в деревне Багриново, детскую площадку в селе Клементьево;– Симскому сельскому поселению Юрьев-Польского района 28 700 на установку детских площадок в деревне Коленово и селе Нестерово, уличное освещение в селе Сима.