Предложение главы Белоруссии Александра Лукашенко вооружить дружины может привести к плачевным результатам. В республике начнется гражданская война, заявил политолог Павел Усов.

Предложение главы Белоруссии Александра Лукашенко вооружить дружины может привести к плачевным результатам. В республике начнется гражданская война, заявил политолог Павел Усов.На прошлой неделе президент Белоруссии призвал вооружить дружины для обеспечения безопасности в стране. Александр Лукашенко также предложил привлекать в отряды бывших военнослужащих. "Они могут нам здорово помочь", – подчеркнул глава государства.Инициативу президента прокомментировал глава Центра политического анализа Павел Усов. По его словам, оружие будут выдавать идеологически проверенным военным с промытыми мозгами о западных диверсантах. Эксперт предположил, что среди них найдутся люди, готовые стрелять в своих соотечественников.Своим неадекватным поведением может спровоцировать в стране гражданскую войну, заявил Усов в беседе с корреспондентом портала UDF.by. Президент активно пытается расколоть общество на две группы. В будущем это может привести к катастрофическим последствиям.Напомним, акции протеста не утихают в республике с начала августа. Демонстранты обвиняют власти в подделке результатов президентских выборов. Они требуют провести повторное голосование, освободить всех политзаключенных и привлечь к ответственности людей, причастных к насилию на митингах.