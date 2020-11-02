Пришедший к власти на волне цветной революции премьер-министр Армении Никол Пашинян давно вел свою страну к поражению, отметил политолог и публицист Сергей Мардан. По словам эксперта, официальный Ереван последние пару лет пренебрежительно и без уважения относился к Москве.

Пришедший к власти на волне "цветной революции" премьер-министр Армении Никол Пашинян давно вел свою страну к поражению, отметил политолог и публицист Сергей Мардан. По словам эксперта, официальный Ереван последние пару лет пренебрежительно и без уважения относился к Москве.Армения – маленькая страна, окруженная недружественными государствами, подчеркнул эксперт. Николу Пашиняну следовало каждое утро изучать карту региона, а потом забрасывать Кремль заверениями в своей лояльности, ведь спасти Ереван может только Москва, отметил публицист.Политолог напомнил, что после прихода к власти нынешний премьер Армении начал уголовное преследование экс-президента Роберта Кочаряна – друга Владимира Путина. Просьбы из Москвы оставить политика в покое в Ереване не услышали, отметил эксперт.По его мнению, Пашинян нанес оскорбление Путину, когда нарушил дипломатический протокол и не приехал встречать российского лидера в аэропорту Еревана в октябре 2019 года. Такой жест не мог остаться безнаказанным – теперь Москва отказывается вмешиваться в войну в Карабахе, пояснил Мардан.Да и к войне Армения готовилась из рук вон плохо, считает публицист. Пашинян отправил в отставку многих толковых военачальников, не позаботился об укреплении обороны и должной подготовке армии, констатировал Мардан.Война в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Спустя месяц азербайджанская армия заняла южные районы региона и подошла к стратегическим важному городу Шуша. Он расположен в 10 километрах от столицы Карабаха Степанакерта.В Кремле допускают ввод миротворцев в регион. Но для этого необходимо согласие и Армении, и Азербайджана, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.