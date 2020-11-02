По 5 млн рублей получат три библиотеки региона – победители соответствующего конкурсного отбора.

По 5 млн рублей получат три библиотеки региона – победители соответствующего конкурсного отбора. Это Красноэховская библиотека-филиал Межпоселенческой центральной библиотеки Гусь-Хрустального района, Детская библиотека Юрьев-Польской Централизованной библиотечной системы и Центральная детская библиотека Централизованной библиотечной системы Меленковского района. На базе каждой из них появится «Библиотека XXI века».«Даже в современном склонном к цифровизации мире библиотеки остаются востребованными и актуальными. А новые библиотеки – это настоящие культурные центры, расширяющие представление об их функционале, наполнении. Это площадки, в которых созданы все условия для саморазвития и личностного роста посетителей, для интересного и полезного времяпрепровождения, для творчества, общения и, конечно, получения новых знаний», – отметила директор Департамента культуры Алиса Бирюкова.Напомним, Владимирская область была пионером по реализации проекта модельных библиотек: ещё в 2016 году в посёлке Боголюбово Суздальского района была открыта первая в России муниципальная модельная библиотека. По итогам 2019 года наша область стала третьей в ЦФО по количеству созданных модельных библиотек. Три таких современных учреждения культуры появились в Гусь-Хрустальном и Селивановском районах.