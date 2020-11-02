Во Владимирской и Московской областях будут созданы особые экономические зоны. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Во Владимирской и Московской областях будут созданы особые экономические зоны.Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.В Ковровском районе будет открыта ОЭЗ промышленно-производственного типа "Доброград-1", на территории которой разместят предприятия по изготовлению мебели, текстиля и пенополиуретана, а также завод среднего машиностроения. В регион привлекут около двух с половиной миллиардов рублей инвестиций.Игорь Игощин, депутат Госулдарственной Думы:- Те идеи, которые родились несколько лет назад, стали по-настоящему осуществимы. Это значит потенциальное притяжение для нового бизнеса и создание новых рабочих мест. Именно новых, потому что по закону РФ резидентом ОЭЗ может быть новый бизнес. А не перенос старого. Соответственно, это для региона - это доп. налоги. А дополнительные налоги - это социальные программы , и благоустройство. То есть то, что нужно людям