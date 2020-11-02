По инициативе регионального отделения «Единой России» в области стартовала онлайн - акция «Голосуй за свой бюджет».

По инициативе регионального отделения «Единой России» в области стартовала онлайн - акция «Голосуй за свой бюджет».Любой житель области, перейдя по ссылке, размещенной на официальных страницах Владимирского регионального отделения партии в социальных сетях, может проголосовать за наиболее важные направления бюджета региона на 2021 год. Направлений 15 , и они обязательно будут профинансированы в полном объеме в следующем году. Онлайн-голосование продлится с 29 октября по 16 ноября.Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области:Во многом от того, какие денежные средства заложены в бюджет по тем или иным направлениям, зависит будет ремонтироваться та или иная дорога или двор. Будет строиться детский сад или школа, парк. Поэтому важно участие жителей в этом бюджете. Мы начали так называемый "народный бюджет". Уважаемые жители, нам важно, чтобы этот бюджет мы сформировали вместе с вами, поэтому мы запустили в соцсетях голосование, пройдите по ссылке . А мы, депутаты ЕР, будем отстаивать допсредства на эти направления