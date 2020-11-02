Об этом в интервью Вестям рассказал Максим Васенин, первый заместитель директора департамента финансов Владимирской области.

Налоги в 2021 году - какие важные изменения ждут жителей 33 региона и что делает область, чтобы не подвергать мощной налоговой нагрузке предпринимателей? Об этом в интервью Вестям рассказал Максим Васенин, первый заместитель директора департамента финансов Владимирской области.