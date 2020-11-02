Об этом в интервью Вестям рассказал Максим Васенин, первый заместитель директора департамента финансов Владимирской области.
<a href="https://33live.ru/novosti/02-11-2020-kakie-vazhnye-nalogovye-izmeneniya-zhdut-zhitelej-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Какие важные налоговые изменения ждут жителей Владимирской области</a> - Об этом в интервью Вестям рассказал Максим Васенин, первый заместитель директора департамента финансов Владимирской области.
[url=https://33live.ru/novosti/02-11-2020-kakie-vazhnye-nalogovye-izmeneniya-zhdut-zhitelej-vladimirskoj-oblasti.html]Какие важные налоговые изменения ждут жителей Владимирской области[/url] - Об этом в интервью Вестям рассказал Максим Васенин, первый заместитель директора департамента финансов Владимирской области.