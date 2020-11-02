К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

Накануне в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре дачного дома в деревне Дубцы Меленковского района. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.По информации МЧС, из-за раннего времени суток на момент возгорания пожар был обнаружен поздно. Пожар был ликвидирован на площади 36 квадратных метров. Пожарным удалось предотвратить угрозу распространения огня на соседние дачные дома. Сгорело строение и внутренняя отделка дома. К сожалению, в результате пожара погиб мужчина 1968 г.р. Причины пожара устанавливаются. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.(Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области)