На пожаре в дачном домике погиб мужчина. Трагедия случилась в Меленковском районе. Там горел дачный домик. Спасатели сообщают, что из-за раннего утра пожар был обнаружен поздно, поэтому на

На пожаре в дачном домике погиб мужчина. Трагедия случилась в Меленковском районе. Там горел дачный домик. Спасатели сообщают, что из-за раннего утра пожар был обнаружен поздно, поэтому на момент прибытия огнеборцев дом горел уже по всей площади – 36 кв. м. В результате происшествия огонь уничтожил внутреннюю отделку дома и само строение. Во время ликвидации