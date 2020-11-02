Премьер-министр попросил губернаторов контролировать оказание медпомощи населению В регионы направлены дополнительные средства: на улучшение материально-технической базы

Премьер-министр попросил губернаторов контролировать оказание медпомощи населению В регионы направлены дополнительные средства: на улучшение материально-технической базы медорганизаций, закупку средств индивидуальной защиты, систем тестирования, а также медикаментов для пациентов, которые лечатся дома. Речь идёт о сумме в 16-ть с лишним миллиардов рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр России: Эти средства Министерство здравоохранения и Министерство финансов оперативно довели