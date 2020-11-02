Злоумышленник, ставя на учет по месту пребывания иностранных граждан, в действительности не имел намерения предоставлять им жилое помещение...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в фиктивной постановке иностранных граждан на миграционный учет.В полицию поступил материал проверки о том, что руководитель одной из организаций, расположенной в Шмитовском проезде, используя доверенность компании, поставил на учет по месту пребывания иностранных граждан.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 44-летнего жителя Подмосковья. Установлено, что злоумышленник, ставя на учет по месту пребывания иностранных граждан, в действительности не имел намерения предоставлять им жилое помещение по вышеуказанному адресу.Отделом дознания УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60