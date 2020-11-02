В сети появилось видео взрыва в торговом центре.

В сети появилось видео взрыва в торговом центре.Пьяный сорокатрёхлетний местный жительс гранатой в кармане пришелна "Рынок Октябрьский"выяснить отношениясо своей знакомой, которая тамработала. По сообщению очевидцев , владелецторговой точкисумел повалить нетрезвогомужчину на пол и в этот момент граната сдетонировала. К счастью,никто не погиб. Злоумышленнику взрывом оторвало руку, предприниматель,вступивший с ним в единоборство,получилрваную рану груди. Где преступник раздобыл взрывное устройство сейчас выясняют следователи.Мария Серова, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Владимирской области:- Следственными органами Следственного комитета по Владимирской области в отношении 43-летнего жителя города Коврова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления ч.3 ст.30 "Покушение на убийство , совершенное общественно опасным способом". По версии следствия утром 1 ноября подозреваемый в целях выяснения отношений со своей знакомой прибыл в торговый центр Октябрьский города Коврова. В ходе конфликта у мужчины произошёл разрыв находящейся при нем гранаты. В результате инцидента подозреваемый и двое граждан получили телесные повреждения. Для оказания медицинской помощи, пострадавшие доставлены в Ковровскую городскую больницу. Руководитель следственного управления СК России по Владимирской области Артём Кулаков незамедлительно выехал на место происшествия. Следователь и следователь-криминалист проводят необходимые следственные действия, выясняют все обстоятельства произошедшего.