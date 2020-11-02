Многие наши соотечественники переживают из-за падения курса рубля: 2 ноября курс доллара впервые с марта превысил отметку в 80 рублей. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверен, что причин для паники у россиян нет.

Многие наши соотечественники переживают из-за падения курса рубля: 2 ноября курс доллара впервые с марта превысил отметку в 80 рублей. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверен, что причин для паники у россиян нет.Официальный представитель Кремля пояснил слова Владимира Путина о том, что не стоит обращать особого внимания на колебания курса рубля. Песков напомнил, что у большинства населения России нет реальной зависимости от иностранной валюты.Он отметил, что подавляющее число наших сограждан получает доход именно в рублях. По его словам, по мере того как мы сокращаем нашу зависимость от импорта, эта волатильность "все меньше влияет на динамику изменения цен".Пресс-секретарь российского лидера согласился, что сейчас любая мировая валюта находится под давлением. Влияет на курс рубля целый комплекс факторов. Это состояние мировой экономики, потребление ресурсов, изменения цен на нефть и нефтепродукты, передаетДмитрий Песков заверил, что в целом нашей стране удается поддерживать макростабильность. Негативные же стороны падения курса рубля, по его словам, минимизируется усилиями наших регуляторов, сообщает .Как писали "Дни.ру", в ходе торгов на Московской бирже 2 ноября курс евро поднялся до 93,98 рубля. Одновременно с этим дорожает и доллар. За единицу американской валюты дают уже 80,81 рубля. При этом может быть скорректирован как в сторону падения, так и в сторону укрепления.