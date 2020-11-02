Активисты указывают на то, что маршрут трассы был изменен таким образом, что теперь она заходит в черту населенного пункта город Владимир.

Активисты указывают на то, что маршрут трассы был изменен таким образом, что теперь она заходит в черту населенного пункта город Владимир.Они считают, что по югу территории города (на участке Южной объездной дороги - Южное шоссе города Владимира) федеральные трассы М7 и М12 пойдут буквально впритирку друг к другу. И примерный коридор прохождения М12 вдоль Южного шоссе шириной 200 метров заберет сотни гектаров леса из «зелёного щита» города Владимира, сообщил пабликВ итоге, между сразу двух федеральных автодорог окажутся жители микрорайона Мостострой города Владимира, а также ряд садоводческих товаришкств. Также полностью зажатыми между ними оказываются деревни Колокша, Афанасьево и село Ворша Собинского района, считают протестующие. Кроме того, рядом с трассой М-12 оказывается детский лагерь “Икар”.Противники трассы цитируют слова губернатора Владимирской области Владимира Сипягина: "Это - идеальный вариант!" И задаются вопросом: "Издевается это он, что ли?"