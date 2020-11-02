Активисты указывают на то, что маршрут трассы был изменен таким образом, что теперь она заходит в черту населенного пункта город Владимир.
Активисты указывают на то, что маршрут трассы был изменен таким образом, что теперь она заходит в черту населенного пункта город Владимир.
Они считают, что по югу территории города (на участке Южной объездной дороги - Южное шоссе города Владимира) федеральные трассы М7 и М12 пойдут буквально впритирку друг к другу. И примерный коридор прохождения М12 вдоль Южного шоссе шириной 200 метров заберет сотни гектаров леса из «зелёного щита» города Владимира, сообщил паблик
В итоге, между сразу двух федеральных автодорог окажутся жители микрорайона Мостострой города Владимира, а также ряд садоводческих товаришкств. Также полностью зажатыми между ними оказываются деревни Колокша, Афанасьево и село Ворша Собинского района, считают протестующие. Кроме того, рядом с трассой М-12 оказывается детский лагерь “Икар”.
Противники трассы цитируют слова губернатора Владимирской области Владимира Сипягина: "Это - идеальный вариант!" И задаются вопросом: "Издевается это он, что ли?"