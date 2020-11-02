Злоумышленница представила в банк для получения кредита ложные и недостоверные документы...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Пресненскому району задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве в сфере кредитования.В полицию поступило заявление от представителя одного из коммерческих банков, расположенного в центре столицы. Мужчина рассказал, что в январе текущего года в организацию с целью получения кредита обратилась неизвестная гражданка. Женщина представила необходимые документы и, после принятия положительного решения банком, получила денежные средства в размере более 1 миллиона рублей. Однако в дальнейшем выплаты по кредиту не производились, женщина на связь не выходила.В результате проверочных мероприятий полицейские в одном из столичных аэропортов задержали подозреваемую – 51-летнюю приезжую женщину. Установлено, что задержанная представила в банк ложные и недостоверные документы, а именно: справку о доходах, копию трудовой книжки и паспорт. Исполнять взятые на себя обязательства по кредиту злоумышленница не собиралась. Похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.Отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60