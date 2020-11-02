К тушению привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

В 06-07 1 ноября в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступил сигнал о пожаре в дачном доме в деревне Дубцы Меленковского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.На улице Лукина горел дом №23. Площадь возгорания составила 36 квадратных метров. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на соседние строения. В результате происшествия погиб мужчина 1968 года рождения.Причины пожара устанавливаются. К тушению привлекались 2 единицы техники, 5 человек.