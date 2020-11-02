В международном детском центре Артек проходит финал всероссийского конкурса для школьников Большая перемена. К участникам обратился президент Владимир Путин.

В международном детском центре "Артек" проходит финал всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена". К участникам обратился президент Владимир Путин.Для лидерства в XXI веке нужно создавать возможности для раскрытия талантов, которые есть в каждом человеке, отметил глава государства. "Большая перемена" предоставляет такой уникальный шанс, обратился президент к финалистам конкурса.Глава государства напомнил, что соревнования проходят по нескольким дисциплинам: исскуство, журналистика, наука и технологии, экология, история, туризм, волонтерство. Конкурс уже открыл новые звезды: они заявили о себе, добились успеха и стали примером для сверстников, подчеркнул Владимир Путин."Все в ваших, молодых руках и все зависит только от вашей воли и настойчивости. И мы обязательно поддержим вас во всех добрых начинаниях и планах", – сказал президент.Глава государства выразил надежду, что конкурс станет ежегодным. А те, кто не победил в этом году, смогут попробовать свои силы в следующем.Финал "Большой перемены" стартовал 1 ноября в международном детском центре "Артек". Конкурс проходит в рамках президентской платформы "Россия – страна возможностей".Участвуют 1200 школьников из всех регионов страны. До 4 ноября будут походить мотивационные лекции и встречи. Ребята смогут пообщаться с руководителями крупных компаний и университетов.Победители конкурса из числа старшеклассников получат миллион рублей и смогут поступить лучшие вузы. Ученики средних классов могут выиграть 200 тысяч рублей.