По адресу улица Газопровод, дом 3а на юге Москвы загорелся ангар с газовыми резервуарами, передает телеканал . Очевидцы сообщают о звуках взрыва. Происходящее сняли на видео. На место ..

По адресу улица Газопровод, дом 3а на юге Москвы загорелся ангар с газовыми резервуарами, передает телеканал "". Очевидцы сообщают о звуках взрыва. Происходящее сняли на видео. На место выдвинулись экстренные службы. Информации о пострадавших пока не поступало.