По адресу улица Газопровод, дом 3а на юге Москвы загорелся ангар с газовыми резервуарами, передает телеканал . Очевидцы сообщают о звуках взрыва. Происходящее сняли на видео. На место ..
<a href="https://33live.ru/novosti/02-11-2020-slyshny-vzryvy-moshhnyj-pozhar-v-moskve-popal-na-video.html" target="_blank">Слышны взрывы: мощный пожар в Москве попал на видео</a> - По адресу улица Газопровод, дом 3а на юге Москвы загорелся ангар с газовыми резервуарами, передает телеканал . Очевидцы сообщают о звуках взрыва. Происходящее сняли на видео. На место ..
[url=https://33live.ru/novosti/02-11-2020-slyshny-vzryvy-moshhnyj-pozhar-v-moskve-popal-na-video.html]Слышны взрывы: мощный пожар в Москве попал на видео[/url] - По адресу улица Газопровод, дом 3а на юге Москвы загорелся ангар с газовыми резервуарами, передает телеканал . Очевидцы сообщают о звуках взрыва. Происходящее сняли на видео. На место ..