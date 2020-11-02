Злоумышленники подошли к женщинам, ударили их, вырвали из рук сумки с личными вещами, денежными средствами и документами, после чего скрылись с места происшествия...

«Оперуполномоченные ОУР УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в совершении грабежей», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию поступили заявления от 32-летней и 60-летней женщин. Заявительницы сообщили, что на улице Свободы к ним сзади подошли двое неизвестных, ударили их, вырвали из рук сумки с личными вещами, денежными средствами и документами, после чего скрылись с места происшествия. Общий материальный ущерб составил более 300 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых на территории одного из столичных аэропортов, второго – на Тушинской улице. Ими оказались 28-летний и 29-летний приезжие из ближнего зарубежья. Похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению.Также полицейскими установлена причастность одного из подозреваемых к совершению аналогичного противоправного деяния на территории района Покровское-Стрешнево.По данному факту следствием Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности злоумышленников.Сотрудники УВД по СЗАО обращаются ко всем гражданам, которые пострадали от противоправных действий задержанных, незамедлительно сообщить в дежурную часть УВД по СЗАО по телефону (499) 194-11-25 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-группа УВД по СЗАО(499) 192-59-56