За 9 месяцев 2020 года составлено более 54 тысяч административных протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ...

Подразделениями Госавтоинспекции г. Москвы проводится системная работа по выявлению, задержанию и привлечению к ответственности лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания.Данная работа осуществляется как самостоятельно сотрудниками ГИБДД, так и во взаимодействии со службой участковых уполномоченных полиции и городской службой судебных приставов для привлечения к ответственности лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания и взыскания денежных средств в принудительном порядке.За 9 месяцев 2020 года составлено более 54 тысяч административных протоколов по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Уклонение от исполнения административного наказания». Судебными приставами наложен арест и помещены на специализированную стоянку 449 транспортных средств.Так, например, сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержан гражданин, систематически уклоняющийся от уплаты административных штрафов за нарушения Правил дорожного движения. Согласно сведениям базы данных Госавтоинспекции за ним числится 924 неоплаченных штрафа за нарушения Правил дорожного движения на общую сумму 858 тысяч рублей. В отношении мужчины-нарушителя составлено 345 административных материалов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Материалы переданы в суд для принятия решения о привлечении к ответственности.На северо-западе столицы инспекторами ДПС был остановлен автомобиль под управлением женщины-водителя, которая на месте остановки погасила судебному приставу имеющуюся задолженность по 661 штрафу на сумму более 700 тысяч рублей.Госавтоинспекция г. Москвы напоминает участникам дорожного движения, что в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.Проверка на наличие у водителя неоплаченных штрафов производится не только при остановке участника дорожного движения сотрудником ГИБДД, но и при совершении регистрационно-экзаменационных действий.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81