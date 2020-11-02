На территории обнаружили использованные медицинские перчатки, расходные материалы для забора анализов и средства индивидуальной защиты.

Во Владимире на улице Горького между деловым центром «Планета» и детским садом №34 устроили свалку медицинских пробирок и средств защиты. Информация появилась в социальных сетях. На территории обнаружили использованные медицинские перчатки, расходные материалы для забора анализов и средства индивидуальной защиты.Обеспокоенные жители уже обратились с жалобой в органы управления, чтобы решить проблему. На данный момент часть мусора уже убрали. Владимирцы подозревают в причастности к инциденту клинику, которая находится в здании делового центра.(Фото: Подслушано во Владимире)