Положение президента Александра Лукашенко в Белоруссии становится все более шатким. Политик готов пойти на все, чтобы остаться у власти.

Положение президента Александра Лукашенко в Белоруссии становится все более шатким. Политик готов пойти на все, чтобы остаться у власти.Политолог Андрей Суздальцев рассказал, что легитимности Александра Лукашенко угрожают уличные протесты. Каждый воскресный марш расшатывает авторитарный режим президента. Власти угрожают протестующим, стреляют резиновыми пулями, отправляют демонстрантов в тюрьму, но от этого людей меньше не становится.По словам эксперта, у Лукашенко остался один шанс удержаться у власти – натравить силовиков на демонстрантов, утопить в крови белоусов ОМОН, КГБ, курсантов, внутренние войска и армию. "Чтобы им не было, куда отступить от своего "президента", – отметил Суздальцев.Затем политик может придумать историю о захвате на границе боевиков из Польши, Эстонии или Украины и втянуть в конфликт Россию. Сам же , продолжил эксперт, "прыгнет по традиции в кусты", чтобы потом еще в течение нескольких десятилетий править республикой.В минувшее воскресенье, 1 ноября, по Белоруссии прокатилась волна протестов. Демонстрация в Минске была посвящена жертвам сталинских репрессий. Белорусы собирались пройти через центр города до урочища Куропаты, но их жестко разогнали сотрудники силовых ведомств.