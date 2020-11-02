В среду, 4 ноября, празднуется День народного единства. В честь государственного праздника в России этот день будет выходным.

У жителей Владимирской области и всей страны началась короткая рабочая неделя, об этом сообщила пресс-служба Роструда. В среду, 4 ноября, празднуется День народного единства. В честь государственного праздника в России этот день будет выходным.Соответственно работать владимирцы будут в понедельник и вторник, а также четверг и пятницу. При этом продолжительность рабочего дня во вторник, 3 ноября, будет сокращена на один час. Следующая четырехдневная рабочая неделя ждет и в последнюю неделю года. 31 декабря в этом году будет рабочим днем, так как выпадает на четверг. Каникулы продлятся с 1 по 10 января.(Фото:Pixabay )