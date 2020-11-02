30 октября около 22.00 возле деревни Дмитриевка произошла авария. Девушка, находившаяся за рулём «Шевроле Лачетти», не справилась с управлением и машина вылетела в кювет. Девушка скончалась ..

30 октября около 22.00 возле деревни Дмитриевка произошла авария. Девушка, находившаяся за рулём «Шевроле Лачетти», не справилась с управлением и машина вылетела в кювет.Девушка скончалась на месте ДТП. Информационный портал «Муром.24» сообщает, что погибшей было 25 лет.Подробности происшествия уточняются. Следите за нашими публикациями.