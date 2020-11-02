Он работал с поддельным дипломом.

В сети социальных аптек «Столички» у двух фармацевтов обнаружены поддельные документы об образовании. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.По итогам проверки межрайонной прокуратурой в адрес генерального директора ООО «Нео-Фарм» внесено представление. Сотрудники уволены.В отношении одного из фармацевтов возбуждено уголовное дело за «использование заведомо поддельного официального документа».В случае со вторым экс-работником аптеки проводится доследственная проверка.