В отношении одного из фармацевтов возбуждено уголовное дело.

Кольчугинская межрайонная прокуратура проверила исполнения трудового законодательства и законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности. В одном из аптечных пунктов сети социальных аптек «Столички» у двух фармацевтов обнаружены поддельные документы о профессиональном образовании.По итогам проверки межрайонной прокуратурой в адрес генерального директора ООО «Нео-Фарм» внесено представление, по результатам рассмотрения которого фармацевтические работники уволены за предоставление работодателю подложных документов при заключении трудового договора. Кроме того, по материалам проверки межрайонной прокуратуры в отношении одного из фармацевтов возбуждено уголовное дело. В отношении другого фармацевта материалы проверки направлены прокуратурой в уполномоченный орган для проведения доследственной проверки.(Фото:Pixabay)