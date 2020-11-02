Женщин обучат создавать и продавать уникальные изделия ручной работы.

А в Кольчугинском районе благодаря экспертам и активистам ОНФ запустили второй поток образовательного проекта "Смогу сама". Женщин обучат создавать и продавать уникальные изделия ручной работы.Проект реализуется благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Совсем скоро для кольчугинок запустят цикл мастер-классов по росписи натуральных тканей, валянию из шерсти. Кстати, отдельным курсом женщин научат самому главному - поиску клиентов и развитию предпринимательской жилки. "Смогу сама" - проект для матерей-одиночек, многодетных мам, мам детей-инвалидов. Новые знания помогут найти для них дополнительный источник дохода. А итогом проекта станет участие мастериц в handmade-ярмарке.