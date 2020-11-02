Днем 1 ноября во время выступления в лофте AG на Яузе в Слободском переулке на юго-востоке Москвы неожиданно потерял сознание 24-летний гитарист группы losdate Михаил Корнышев, передает . ..

Днем 1 ноября во время выступления в лофте AG на Яузе в Слободском переулке на юго-востоке Москвы неожиданно потерял сознание 24-летний гитарист группы losdate Михаил Корнышев, передает "". Очевидцы попытались оказать молодому человеку первую помощь, однако тщетно. Музыкант погиб на месте. Причины трагедии устанавливаются.