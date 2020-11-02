Бесплатный Интернет появится в парке 50-летия Советской власти.

Да здравствует бесплатный Wi-Fi в городских парках! Однако пока только в Муроме. Руководитель муниципального унитарного предприятия "Эфир" Иван Шекуров рассказал, что бесплатное интернет-соединение появится в парке 50-летия Советской власти. Сейчас по заданию главы округа Евгения Рычкова компания производит там установку семнадцати точек доступа сети, которые покроют всю территорию парка. Кроме того, в парке 50-летия Советской власти монтируют системы видеонаблюдения. Там установят 32 камеры.