Трагедией едва не закончился эпизод, в котором в одной из квартир Санкт-Петербурга остались одни двое мальчиков. Семилетний залез в тумбочку, где отыскал травматический пистолет, передает ..

Трагедией едва не закончился эпизод, в котором в одной из квартир Санкт-Петербурга остались одни двое мальчиков. Семилетний залез в тумбочку, где отыскал травматический пистолет, передает сайт . Оружие принадлежит отцу ребенка. Во время игры он выстрелил в своего шестилетнего брата. Ребенок был доставлен в больницу.