За прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в России выросло на 18 257. Неутешительные данные привел оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции.

За прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в России выросло на 18 257. Неутешительные данные привел оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции.Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве – 4 796. За ней следует Санкт-Петербург, где диагноз поставили 923 местным жителям. Далее идет Московская область с 556 инфицированными.В первую десятку попали Нижегородская, Архангельская, Ростовская, Воронежская, Свердловская, Иркутская области, а также Красноярский край.Болезнь за сутки сразила жителей 84 регионов страны. Отмечается, что у 25,1% из них нет ярко выраженных симптомов. Победили недуг 10 360 россиян. Жертвами коронавируса нового типа стали 238 граждан.Таким образом, общее число инфицированных в России составляет 1,665 миллиона Выздоровели и покинули больницы 1,236 миллиона человек, скончались 28 тысяч пациентов.С 28 октября в стране начал действовать всеобщий масочный режим. Граждан просят носить средства защиты в общественном транспорте, такси, лифте, на парковке, а также местах массового скопления людей.Российские ученые спрогнозировали пик пандемии в Москве. По прогнозам специалистов, это может произойти 14 декабря. В этот день ожидается около 192 тысяч активных случаев, сообщает издание "".