Российский Центр по примирению сторон рассказал о подготовке боевиками новой провокации в Сирии. Направлена она будет на срыв деэскалации в районе Идлиба. К участию в ролике о том, что ..

Российский Центр по примирению сторон рассказал о подготовке боевиками новой провокации в Сирии. Направлена она будет на срыв деэскалации в районе Идлиба. К участию в ролике о том, что власти страны якобы нарушают режим прекращения огня, наемники насильно привлекают местных жителей, передает . При этом, как отмечают журналисты, сами боевики по меньшей мере три десятка раз обстреляли населенные пункты в Сирии и, судя по всему, не собираются прекращать войну.