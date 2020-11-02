По всему парку установлены скамейки и предусмотрены прогулочные дорожки, а также имеется специально оборудованная зона для барбекю.

Во Владимирской области вторую жизнь получают общественные территории в силу обстоятельств пришедшие ранее в упадок и запустение. Один из таких примеров – парк на ул. 1 Мая в Юрьеве-Польском. В этом году по решению жителей города в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» парк привели в порядок, и он снова стал местом притяжения для горожан разного возраста. Главной его «изюминкой» стал «памп-трек» – специальная велосипедная трасса без ровных участков, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов.Кроме памп-трека жителей радуют парковые качели, на которых умещается до 4 человек одновременно и могут кататься и дети, и взрослые. По всему парку установлены скамейки и предусмотрены прогулочные дорожки, а также имеется специально оборудованная зона для барбекю.В 2020 году на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» Юрьев-Польский получил из федерального и областного бюджета 18 млн рублей. Софинансирование из местного бюджета составило 980 тыс. рублей. На эти средства в городе в текущем году предусмотрено благоустройство двух общественных и двух дворовых территорий.На 2021 год на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» Юрьеву-Польскому выделено из федерального и областного бюджета 15,5 млн рублей, ещё 814 тыс. рублей добавит местный бюджет. Эти средства пойдут на выполнение первого этапа благоустройства Загородного парка, на работы в сквере у памятника Юрию Долгорукому, а также во дворах домов №32, 32А и 34 на улице Артиллерейской.(Фото: пресс-служба администрации Владимирской области)