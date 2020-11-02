Владимирец Александр Коровин вышел в финал всероссийского конкурса «Народный участковый»

Владимирский полицейский Александр Коровин вышел в финальный этап юбилейного, десятого, всероссийского конкурса «Народный участковый-2020».Онлайн-голосование продлится до 10 ноября включительно.Напомним, старший лейтенант полиции Александр Коровин стал победителем "Народный участковый России". Рабочий день Александра Коровина начинается с 8 утра и заканчивается поздно вечером. Район большой. Подопечных много. Сейчас участились случаи телефонного мошенничества, говорит участковый. Пенсионеры для преступников- легкая нажива. Поэтому каждое утро начинает обхода квартир, где проживают люди старшего поколения.