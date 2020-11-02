Собственники земель получили уведомления об изъятии участков.

Владимирская мэрия приступила к подготовке плацдарма для строительства Рпенского проезда. Запущен процесс изъятия земельных участков в муниципальную собственность. Собственникам высылаются соответствующие извещения.На баланс города возьмут земли, находящиеся возле планируемой проезжей части. Взамен власть должна предоставить равноценные наделы и компенсировать стоимость построек на отторгаемых территориях. Если, конечно, таковые есть.Напомним, что на дорогу планируется потратить около 2,5 млрд рублей. Первый этап строительства начнётся уже в декабре. Стартовый федеральный транш уже пришёл в область и . Соединив улицу Мира и Юбилейную, проезд станет дублёром Добросельской.Отметим, что 5 ноября должен состояться .