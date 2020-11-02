Компании просрочили уже месяц оплаты.
Перечень организаций, имеющих задолженность по налогу на доходы физических лиц по состоянию на 1 октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимира.
№ п/п
Наименование
налогоплательщика
Сумма задолженности,
тыс. руб.
1
ЗОА по свиноводству «Владимирское»
3 113
2
ООО «Владимирский моторо - тракторный завод»
2 459
3
АО «Владимирская торговая фирма «Печать»
1 621
4
ООО «Поликлиника - Автоприбор»
1 214
5
ООО по «Климатвентмаш»
1 198
6
ООО «Теплосеть»
0
7
ООО «Владагрохолдинг - Горки»
1 050
8
ООО «КЛМ Групп» г. Владимир
793
9
ООО «Клиника доктора Коровина»
674
10
ПАО «Научно - исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения»
656
11
ООО Индустриальный логистический парк «Владимир»
605
12
ООО «Битуби Продакт»
582
13
ООО «Агропромышленная компания «Сибирь»
567
14
ООО Частная охранная организация «Витязь-охрана»
539
15
ООО «Промбизнес Строй»
535
16
ООО «Голден Ринг»
532
17
ООО Частная охранная организация «Витязь - М»
519
18
ООО «Инновационный центр «Протон»
506