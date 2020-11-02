Компании просрочили уже месяц оплаты.

Перечень организаций, имеющих задолженность по налогу на доходы физических лиц по состоянию на 1 октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимира.№ п/пНаименованиеналогоплательщикаСумма задолженности,тыс. руб.ЗОА по свиноводству «Владимирское»3 113ООО «Владимирский моторо - тракторный завод»2 459АО «Владимирская торговая фирма «Печать»1 621ООО «Поликлиника - Автоприбор»1 214ООО по «Климатвентмаш»1 198ООО «Теплосеть»ООО «Владагрохолдинг - Горки»1 050ООО «КЛМ Групп» г. Владимир793ООО «Клиника доктора Коровина»67410ПАО «Научно - исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения»65611ООО Индустриальный логистический парк «Владимир»60512ООО «Битуби Продакт»58213ООО «Агропромышленная компания «Сибирь»56714ООО Частная охранная организация «Витязь-охрана»53915ООО «Промбизнес Строй»53516ООО «Голден Ринг»53217ООО Частная охранная организация «Витязь - М»51918ООО «Инновационный центр «Протон»506