Футбольный клуб "Муром" в четырнадцатом туре первенства России по футболу уступил в гостях "Смоленску".

Футбольный клуб "Муром" в четырнадцатом туре первенства России по футболу уступил в гостях "Смоленску".Хозяева вышли вперед в первом тайме- со стандарта забил Семен Егоров. Во второй половине встречи муромляне смогли отыграться - гол на счету Никиты Киреева, но в самом конце матча все-таки пропустили -2-1. Владимирское "Торпедо" в эти выходные должно было сразиться с иркутским "Зенитом" , но матч был отменен из-за нескольких случаев коронавируса в стане сибирского коллектива. До этого был отменен матч черно-белых против Читы , так же ушедшей на карантин.