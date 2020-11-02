За счёт федерального бюджета будет сделан инвестиционный паспорт объекта, эскизный проект.

Усадьба Воронцовых-Дашковых XVIII века вошла в проект «Возрождение исторических усадеб», сообщила ТАСС директор департамента кульуры региона Алиса Бирюкова.Попадание имения в федеральный проект даёт возможность искать инвесторов, которые возьмутся её восстанавливать. За счёт федерального бюджета будет сделан инвестиционный паспорт объекта, эскизный проект», - отметила Алиса Михайловна.Работа начнётся в 2021 году.Справочно:Усадьба основана в последней четверти XVIII века первым владимирским генерал-губернатором, сенатором Романом Воронцовым. Сюда приезжали писатель Александр Радищев и полководец Александр Суворов. В советское время имение национализировали. В годы Великой Отечественной войны здесь располагался военный госпиталь. Во времена СССР в Андреевском строили новые сооружения, которые нарушили историческую планировочную структуру усадьбы.Позже её перепрофилировали под детский областной пульмонологический санаторий, который закрыли в 2012 году. До наших дней сохранились трёхэтажный главный дом с курдонером и въездной башней. Видны соединённые с домом двухэтажные флигели, служебные и хозяйственные постройки, а также действующая церковь Андрея Первозванного.