Работы выполнены по федеральной программе и нацпроекту.

Вторую жизнь получил парк на улице 1 Мая в Юрьеве-Польском. В этом году его привели в порядок в рамках федерального проекта «Формирование городской среды», сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.«Главной его «изюминкой» стал «памп-трек» – велосипедная трасса без ровных участков, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов», - пояснили в обладминистрации.«Таких элементов в регионе – единицы. Оборудование сочетает в себе и игровое и спортивное направления. Вокруг жилые дома, хорошая доступность, удобно следить за гуляющими детьми», – отметила результаты работ, выполненных в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» директор департамента ЖКХ Елена Семёнова.Добавим, что ещё в сквере появились парковые качели, скамейки, прогулочные дорожки.В текущем году Юрьев-Польскому на благоустройство общественных и дворовых территорий выделено 18 млн рублей. Местное софинансирование - 980 000 рублей.В 2021 году город получит ещё 15,5 млн рублей на Загородный парк, сквер у памятника Юрию Долгорукому, а также ремонт придомовых территорий во дворах домов №32, 32 «А» и 34 на улице Артиллерейской.