До 15 лет лишения свободы и штраф, который может перевалить за сотню миллионов рублей. Такое наказание грозит бывшему главному врачу владимирского “Красного Креста”. В Октябрьском

До 15 лет лишения свободы и штраф, который может перевалить за сотню миллионов рублей. Такое наказание грозит бывшему главному врачу владимирского “Красного Креста”. В Октябрьском районном суде началось рассмотрение уголовного дела по обвинению Евгения Яскина в получении взятки в особо крупном размере. В начале февраля этого года Яскина заключили под домашний арест. А 30 октября