К этому событию гуманитарно-просветительский проект "Культура.РФ" презентовал необычные литературно-обонятельные сувениры.

Во Владимире приближается "Ночь искусств-2020". Мероприятия пройдут по всей стране. 3 ноября в 8 вечера Владимирская областная научная библиотека представит концертную программу "Мировые хиты мюзикла и оперетты". К этому событию гуманитарно-просветительский проект "Культура.РФ" презентовал необычные литературно-обонятельные сувениры.Совместно с "Библиотекой ароматов" была выпущена лимитированная коллекция духов, ассоциирующихся с атмосферой разных видов искусства. Например, тяжелое древесное "Зодчество", пудровый запах "Театральной гримерной", "запах пленки, дорогих духов и лимонада" в аромате "Немое кино". Сайт культура.рф предлагает пройти тест и на запахи русской литературы, например, ароматы рассказов Бунина, Куприна и Булгакова.А что если обоняние отсутствует? Врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев рассказал РБК, как восстановить обоняние после коронавируса. Он посоветовал использовать сосудосуживающие капли, регулярно орошать полость носа например, раствором с морской солью и не забывать увлажнять воздух в помещении.