Решения будут представлены в конце года.

Для уменьшения пробок во Владимире с весны этого года разрабатывается комплексная схема организации дорожного движения. По итогам конкурса победила воронежская фирма. Сейчас она занимается исследованиями комплексной системы и её согласованием со всеми структурными подразделениями, в том числе с федеральными. Решения будут представлены в конце года.Юрий Иванов начальник отдела транспорта и связи администрации города Владимира:- Комплексная система дорожного движения учитывает всю уличную сеть нашего муниципального образования и учитывает все документы стратегического планирования, в том числе и прирост населения, застройку микрорайонов и другие архитектурно-планировочные решения.Участки рассматриваются только муниципального образования города Владимир, те, которые входят в собственность муниципального образования. У нас есть, например, М-7 Волга. Она проходит через город Владимир, но это уже федеральная дорога и на неё КСОДД не разрабатывается, но она учитывается при рассмотрении наших муниципальных дорог.