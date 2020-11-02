Дезинфицируют остановки, чтобы остановить распространение КОВИДа. «Центр управления городскими дорогами» продолжает стоять на страже санитарной безопасности владимирцев. Три раза в

Дезинфицируют остановки, чтобы остановить распространение КОВИДа. «Центр управления городскими дорогами» продолжает стоять на страже санитарной безопасности владимирцев. Три раза в неделю рабочие выходят “на бой с коронавирусом”. Как сообщают в администрации Владимира, за смену дорожникам удаётся обработать 50-60 остановочных павильонов, площадок для ожидания транспорта и прилегающих тротуаров. Все рабочие снабжены средствами защиты: перчатками, масками, индивидуальными