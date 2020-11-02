Всё больше владимирцев жалуются на отсутствие препаратов, которые назначают при лечении ковида.

Раньше эти лекарства были почти в каждой аптеке и в достаточном количестве, сегодня чтобы найти хотя бы аналог - придётся немало побегать. Всё больше владимирцев жалуются на отсутствие препаратов, которые назначают при лечении ковида.Дмитрий Егоров, общественник, житель г. Владимира:- Выписали мне рецепты на антибиотики, противовирусные лекарства - и тут началось трёхдневный поиск этих лекарств. То есть когда я пошёл по аптекам - пришлось обходить два дня все районы города. И друзья тоже помогали - ктото видел, брал покупал, привозил. То есть проблемы начались сразу же.Наша съёмочная группа решила проверить, что называется на себе, наличие необходимых лекарств в аптеках. И в первой же - подтвердили - препаратов нет.Азитромицин очень часто прописывают при коронавирусе - он есть в наличии?- У нас его нет в наличии, даже на складе.- А давно нет?- Не знаю, я вот заказываю, мы работаем посменно - неделю уже точно нет.- А до этого был стабильно?- До этого был, да. А вообще увеличился спрос на такие антибиотики- А как же! Спрашивают то, что рекламируют. Но без рецепта мы тоже не даём, хотя и нечего давать - у нас в наличии нет. С антибиотиками вообще беда, я не знаю с чем это связано.Обойдя порядка пяти разных точек - удалось найти аналоги, и то лишь в одной аптеке. Такой ажиотаж на лекарства - впервые, отмечают фармацевты, даже в сравнении с первой волной. Возможно, причина в увеличении тестов, а следовательно и положительных диагнозов.Елена Утемова, директор департамента здравоохранения Владимирской области:- Последние изменения постановления главного санитарного врача - охват тестирования не меньше 150 человек на 100 тыщ населения. Сейчас мы вышли на эту цифру и стараемся поддерживать и увеличивать.И как пояснила директор облздрава Елена Утемова на одном из последних брифингов, посвящённом второй волне, - были перебои с регистрацией ряда лекарств.Елена Утемова, директор департамента здравоохранения Владимирской области:- Отчасти была связана с введением системы маркировки лекарственных препаратов, о чём сообщали наши аптечные сети. Соответствующие выводы были сделаны. Сейчас все проблемы с маркировкой устранены. Также было озвучено, что непрохождение препарата системы маркировки, то есть отсутствие маркировки - не является препятствием для дальнейшей реализации. Подобные проблемы возникли по всей стране, а не только Владимирской области.Правда, когда ждать возвращения препаратов на прилавки - неясно. Но стоит помнить, говорят специалисты, что антибиотики - не панацея, и уж тем более они не лечат от самого коронавируса, лишь от последствий.Игорь Петряков, главный внештатный пульмонолог департамента здравоохранения Владимирской области:- К сожалению, коронавирус зачастую поражает именно лёгкие - это, если говорить строго - не совсем та пневмония, о которой мы привыкли слышать. Отсюда - не тот эффект антибиотиков, как многие люди думают, меняя их и ожидая результата.И, к сожалению, заболеваемость выросла во много раз.На начало ноября в регионе заболевает по 100 человек за сутки. Цифра большая, и сейчас остаётся надеяться лишь на свой иммунитет. И на сознательность окружающих.Дмитрий Горкин, Андрей Синягин, Вести-Владимир.