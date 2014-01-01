Сотворил Бог рай и Адама, что жил там. Адам существовал безо всяких бед, во благе и без греха. Но ему было ужасно одиноко. И однажды он спросил Бога:
А: Боже, можно ли как-то скрасит мое одиночество?
Б: Да, у меня есть идея. Я сотворю тебе друга - женщину. Она будет во всем похожа на тебя, разделять твои вкусы и мнения, будет помогать тебе во всех твоих начинаниях, слушатся и не спорить. Но за это ты должен будешь отдать одну руку, одну ногу и один глаз.
Задумался Адам. И спросил он Бога через пять минут:
А: Боже, а что я буду иметь за одно ребро?
еще анекдот!