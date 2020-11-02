На реализацию проекта потрачено 453 млн рублей.

В Собинском районе достроили корпус Арбузовского психоневрологического интерната. Об этом сообщает пресс-служба главы региона, который 3 ноября посетит открытие медучреждения.Современное здание может разместить у себя 100 человек.«Здесь есть всё необходимое для комфортного проживания, медицинского обслуживания, социальной реабилитации, отдыха и трудовой терапии, проведения культурно-развлекательных и спортивных мероприятий», - уверены в пресс-службе обладминистрации.Напомним, что работы по возведению объекта начались в 2018 году. На реализацию проекта потрачено 453 млн рублей.