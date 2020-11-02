За счет федерального бюджета будет сделан инвестиционный паспорт этого объекта, эскизный проект его восстановления

Усадьба Воронцовых-Дашковых XVIII века, которая располагается в Петушинском районе, попала в проект «Возрождение исторических усадеб» федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Портал национальных проектов «Будущее России» сообщает, ведомственный проект разработан для стимулирования и создания условий для привлечения частных инвестиций в процесс сохранения исторических усадеб, популяризации, а также формирования института добровольчества в сфере сохранения культурного наследия.За счет федерального бюджета будет сделан инвестиционный паспорт объекта, а также эскизный проект восстановления усадьбы Воронцовых-Дашковых. Работы по проекту начнутся в 2021 году.